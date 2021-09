Veja o Vídeo:

Após ter sido criticada e ter sua moralidade colocada em dúvida por um indivíduo que até então tem se aproveitado de um meio de comunicação no qual ele desvia a finalidade corriqueiramente, a presidente da Câmara de Brasileia, Arlete Amaral, não poupou críticas ao falso comunicador.

Em seu pronunciamento, Arlete afirmou que hoje no dia do radialista ela iria iniciar sua fala repudiando aquele que diz ser “radialista” e “jornalista”, Helizardo Guerra, o mesmo que tem se dedicado a tentar desqualificar a atual legislatura e ao mesmo tempo exaltar de forma descarada a atual prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem.

A parlamentar destacou que em Brasileia ela tem um legado, e que para Brasileia ela tem moral e tem respeito, ao contrário do “radialista” que segundo ela não tem moral para nada. A mesma completa dizendo que o tal indivíduo deveria se colocar em seu lugar e parar de ficar em porta de Câmara e de prefeitura em busca de migalhas.

Guerra teria afirmado que Arlete teria “rabo preso” pois até então não teria demitido uma servidora da Câmara que seria filha de outra parlamentar, como resposta a presidente afirmou que não tem rabo preso com ninguém -Ele pode ser grande, mas não é preso… e que não iri demitir a servidora pois não há nada de errado.

“Eu não tem rabo preso é com ninguém, nem com governo, nem com deputada, nem com vereador e muito menos com o senhor que é um sem moral e sem respeito, que vive em esquina falando da vida dos outros procurando o que dizer porque o senhor nunca deu um prego numa barra de sabão. Vá procurar trabalho, rapaz!! O senhor vive de falar da vida alheia, toma vergonha, homem!! Mentiroso aqui é o senhor, uma vergonha para o nosso município ainda ocupar um cargo em uma rádio ou seja aonde for”, concluiu.

