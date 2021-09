Durante a sessão desta terça-feira (21), a vereadora Neiva Badotti e a vereadora Marinete Mesquita levantaram uma questão que já vem sendo especulada há um certo tempo, questão esta referente a pagamentos e favorecimentos por meio de possíveis notas frias, pagas pela prefeitura de Brasileia, há microempresa H.F. GUERRA por serviços que aparentemente não foram realizados na prática, somente no papel.

Em seu pronunciamento, Neiva tirou uma dúvida importante com o líder da prefeita, Vereador Elenilson Cruz (que também é servidor de carreira do Setor de Endemias do município de Brasileia) para saber se de fato foi a endemias quem realizou a dedetização dos carrapatos no Parque Centenário.

Na oportunidade, o vereador Elenilson Cruz confirmou que “foi a endemias quem realizou as dedetizações no Parque Centenário”, mas consta no Portal da Prefeitura de Brasileia que “a microempresa H. F. GUERRA foi quem realizou o serviço no local”, inclusive emitiu notas para receber pelo referido serviço.

Situação esta que chama a atenção pelo fato de que esta não é a primeira vez que a referida pessoa jurídica tem se beneficiado de recursos públicos por ações que possivelmente não foram realizados e que desde já se vê a necessidade de uma investigação minuciosa por parte dos órgãos fiscalizadores.

Diante dessas situações suspeitas, a vereadora Marinete Mesquita em seu pronunciamento não pôde deixar de fazer alguns questionamentos a respeito destas poucas vergonhas. Em sua fala, Marinete iniciou solicitando da prefeitura, precisamente do setor de licitação o número do processo que celebrou o contrato com a microempresa que está rodeada de suspeitas.

A parlamentar questiona ainda o fato de o Fundo Municipal de Saúde estar fazendo pagamento para esta empresa com a justificativa de: “despesa empenhada referente a serviços prestados de dedetização para controle de infestação de carrapatos no Parque Centenário, no Centro de Brasileia. Trata-se de uma questão de saúde pública garantindo a segurança”, sendo que o devido serviço foi realizado pela equipe do setor de endemias.

“Alguma coisa não está certa! Primeiro, temos a contratação de uma empresa, diz que faz dedetização nas escolas, diz que faz dedetização no Parque Centenário, e é pago com recurso do fundo municipal de saúde, cuja a função única é depreciar a imagem de vereador que não se sujeita a certas situações, como: sim, senhora! Ilustríssima, amada! Meritíssima!, pois se não for dessa forma, o vereador está errado, é temática principal do vulgo jornalista que diz que tem uma empresa, inclusive o mesmo jornalista já teve os bens bloqueados pela prefeita Fernanda Hassem, em um processo que já ocorreu. Hoje, por migalhas vive depreciando a imagem de vereador”, concluiu Marinete.

