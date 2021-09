Veja o Vídeo:

O deputado Neném Almeida voltou a falar sobre a invasão de empresas de Manaus nos contratos com o governo do estado, na gestão de Gladson Cameli, pois há muito tempo não se via uma situação como esta.

De acordo com o parlamentar, no atual governo é perfeitamente normal a presença de várias empresas de outros estados quando se trata de prestação de serviços junto à Administração Pública. “É legal? Talvez, mas com certeza não é justo o que a Gestão Cameli vem fazendo com o empresários acreanos nestes últimos meses.

Para o deputado, nada justifica essa grande quantidade de empresas de fora. E se for levado em consideração a quantidade de licitações realizadas que são quase nada e se comparar a gigantesca ocorrência de adoção por registro de ata, fica ainda mais claro a situação de penúria que os nossos empreendedores estão passando”, ressaltou o deputado.

“Acredito que o propósito de uma gestão seja governar pensando na sua população, pensando no povo que o elegeu. Existem diversas maneiras legais de criar condições equilibradas de concorrência entre as empresas locais nos processos licitatórios, respeitando o princípio da isonomia. Mas, é preciso primeiro uma coisa essencial: basta querer. O Poder Executivo precisa provocar a circulação de dinheiro no estado. Pouco adianta ter capacidade de investimentos e alocação de milhões em emendas parlamentares se esse recurso é despejado no estado vizinho”, finalizou Neném Almeida.

