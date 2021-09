A vereadora Vanda Aguiar (PSDB) está organizando uma manifestação em frente à prefeitura municipal de Feijó, para cobrar do prefeito Kiefer Roberto, as ações política voltada as pessoas com autismo.

Além do ato manifestante, outro procedimento contra o prefeito Kiefer, foi instaurado pelo Ministério público do Acre, através da promotoria de justiça de Feijó.

A promotora, Bianca Bernades de Morais, requer de ofício, informações contidas nos autos, referente Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo o chefe do executivo municipal.

O ofício 134/2021 encaminhado pela promotoria estabelece prazo de 5 dias úteis para o cumprimento das informações.

“Essa prática do prefeito de Feijó, no entendimento da vereadora Vanda Aguiar, é considerada desrespeitosa com a justiça e mentirosa para com a população que confiou em suas promessas, durante a campanha eleitoral”

A parlamentar disse a nossa reportagem, que vai a Ministério Público, obter informações sobre o acordo firmado com familiares dos autistas. E em caso de uma decisão negativa do prefeito, a manifestação será inevitável. Feijó24horas

