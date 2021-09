Segundo o mesmo o partido no Acre vive a expectativa da fusão com DEM – Foto: Reprodução

Pedro Valério disse que a confusão se iniciou depois que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tentou usar influência do pai para ser o líder do PSL no congresso.

Durante entrevista no programa Boa Conversa, apresentado pelos Jornalistas Marcos Venícios e Leônidas Badaró, o presidente estadual do PSL afirmou que caminham com Gladson ao governo, Bolsonaro para reeleição e com Márcia Bittar ao senado, o restante será consequência.

Valério disse que muitas coisas que deram errado no governo Bolsonaro foi motivado pelos seus filhos e que independente de seus correligionários não gostar, ele critica a postura dos mesmos.

“A confusão entre o presidente a base do PSL aconteceu depois que o Eduardo Bolsonaro, tentou tirar o delegado Valdir da liderança do partido no congresso, usando tentando usar influência do seu pai, aqui criou uma confusão interna, que depois foi contornada”, disse Pedro Valério.

Segundo o mesmo o partido no Acre vive a expectativa da fusão com DEM e assim trazer grandes lideranças para a sigla, eleger uma grande bancada de parlamentares, Márcia Bittar ai senado e apoiar irrestritamente a reeleição de Gladson e Bolsonaro.

