No último domingo, 19, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através das Secretarias de Saúde, Assistência Social e Obras, juntamente com a Coordenação de Esportes, realizou mais uma etapa do projeto “PREFEITURA EM AÇÃO”.

Dessa vez, as atividades aconteceram na comunidade Agrovila do Mujú e atenderam, além da comunidade local, as dos ramais da União, do Havaí e da Bananeira.

Com o objetivo de levar às comunidades rurais ações fortalecedoras das políticas municipais de saúde e qualidade de vida, foram quase 3 mil atendimentos realizados nas áreas de promoção e prevenção à saúde (atendimento médico, odontológico, de enfermagem, testes rápidos para covid, Sífilis, HIV, malária, Hepatite B e C, além de vacinação de rotina e contra a Covid-19, a partir dos 12 anos) de serviço social (cabelereiro, manicure e palestras com o conselho tutelar) e prática esportiva (torneios masculino e feminino de futebol).

O prefeito Jailson Amorim disse estar feliz com o sucesso do projeto, por tudo que ele significa. “Para nós, essas ações realizadas na zona rural são de extrema importância e necessidade, pois, sabemos das dificuldades que esses moradores têm em se deslocar até a cidade em busca de atendimento. Nossa ideia é levar este projeto a outras comunidades, também”, afirmou.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Contrário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, que trata da reforma administrativa, o deputado Leo de Brito garantiu, em discurso durante sessão da Comissão Especial da Câmara, que votará e seguirá trabalhando para que a PEC não seja aprovada na sessão prevista. “Essa reforma administrativa, não serve ao Brasil. Atinge servidores e, principalmente, tira o sonho de milhares de jovens que almejam fazer concurso público porque essa proposta privilegia o trabalho temporário e a privatização do serviço público”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.