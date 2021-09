Alexandre Souza Lagos, do Ministério Público Federal, instaurou na manhã desta segunda-feira, 20, um inquérito civil com objetivo de investigar suposto ato de improbidade administrativa praticado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) na contratação de empresa de limpeza hospitalar no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). A decisão saiu na edição do Diário Eletrônico. As informações e do site Folha do Acre

O MPF alega que o contrato n. 374/2020 firmado pelo Estado não foi comprovado a necessária qualificação técnica para a prestação dos serviços. Além disso, o MPF alega que no âmbito do Inquérito Policial nº 1002653-76.2021.4.01.3000 se apura a possível apresentação de documentos falsos pela empresa no âmbito do processo de dispensa de licitação.

O procurador destaca que vai investigar se houve direcionamento da contratação à New Times Negócios Ltda, a caracterizar ato de improbidade administrativa no processo.

“Resolve instaurar inquérito civil com o seguinte objeto: Apurar eventual ato de improbidade administrativa praticado no contexto da contratação da empresa New Times Negócios Ltda. pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre para a prestação de serviços de limpeza hospitalar do INTO-AC”.

