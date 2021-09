Os dirigentes do DEM e PSL deve se reunir nesta quarta-feira (22), para oficializar a união dos dois partidos e formar o mais influente no parlamento brasileiro, resta saber quem dos pretendentes Marcio Bittar e Alan Rick comandam no Acre.

Márcio Bittar está de saída do MDB, tem boas relações com a direção nacional do PSL e com o presidente estadual Pedro Valério. Com essa Fusão acontecendo, o senador Bolsonarista deve filiar inclusive sua ex-esposa e pré-candidata ao senado Márcia Bittar, que dispensou os critérios impostos para ser candidata na chapa de Gladson Cameli (PP).

Alan Rick por sua vez, é a estrela do DEM no estado e trabalha para disputar a eleição também ao senado, mas que na chapa do governador Gladson Cameli.

No meio dessa incerteza o presidente Pedro Valério segue no comando da executiva estadual e o vice-governador Major Rocha da municipal, este com mais possibilidades ainda de não permanecer na nova sigla.

A Fusão de DEM e PSL deve ser oficializada ainda esta semana, após as reuniões da executiva de ambos os partidos, que ocorrem nesta terça, 21, e quarta-feira, 22, respectivamente. A informação foi revelada ao Jornal Opção pelo deputado federal Delegado Waldir (PSL). Após a fusão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) leva de três a quatro meses para homologar. “Hoje as discussões estão bem amadurecidas e há 90% de possibilidade de ocorrer essa fusão. Então essa semana bate o martelo e depois é a parte jurídica a ser decidida no TSE.”, afirma.

A pressa para a decisão vem do fato de que caso essa homologação ocorra até fevereiro, a chance de o partido obter novos filiados na janela partidária que abre em março, é maior. No entanto, sem a homologação, é possível que novos integrantes se mantenham receosos de se filiar ao partido e não poderem se candidatar.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante o uso da tribuna nesta terça feira, o vereador Jorge da Laura expôs o seu descontentamento com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e sua gestão, pois mesmo sendo da base da prefeita na Câmara, teve seu projeto vetado pelo executivo. De acordo com o parlamentar, o referido projeto de Nº 04 não geraria nenhuma despesa para o município e proporcionaria mais espaço para aqueles que estão concluindo a faculdade de Direito, onde aqueles que estão se formando na área jurídica teriam mais oportunidades no município pois tratava da iniciativa de um recém formado em posse de sua OAB pudesse fazer um concurso da procuradoria jurídica do município.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.