O ex-prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, que atualmente atua como chefe de Educação do Estado, conseguiu fazer com que seu parceiro de todas as horas, José Meneses Cruz Paraguaçu, fosse designado para ocupar cargo no Governo Gladson, mas não foi para ocupar qualquer cargo, não!!!

De acordo com o portaria n° 251, de 20 de setembro de 2021 da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), Paraguaçu que é servidor público foi cedido para exercer suas atividades funcionais como chefe no escritório local da SEPA, localizado no município de Epitaciolândia.

Designação esta que tem gerado grande insatisfação no meio político local, haja vista que, antes de Tião Flores se filiar no Poder, inclusive nos primeiros anos de seu mandato, não só ele como seu grupo incluindo paraguaçu, faziam parte da frente popular do Acre, aliados do PT, mas hoje estão na base doe Gladson Cameli.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

