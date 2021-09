A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) cobrou soluções imediatas para a manutenção da BR-364, no Acre. A parlamentar esteve nesta terça-feira, 21, juntamente com a bancada federal do Acre com o diretor geral do DNIT, general Antônio Leite, na sede do órgão em Brasília.

Em anúncio feito à imprensa, o diretor do DNIT anunciou processo contra as empreiteiras que estão dificultando o cumprimento do contrato de dois anos. A situação caótica da BR, especialmente no trecho entre Sena Madureira e Feijó, pode ocasionar o fechamento da estrada.

“Em junho, subi na tribuna da Câmara alertando e mostrando essa preocupação. Se nada for feito, se não tiver manutenção correta, a rodovia vai fechar. Isso será um grande prejuízo para o Acre. Lembrei ao diretor que tem mais de 10 anos que essa estrada não fecha, que os acreanos não podem ficar sem essa estrada e nem acabar com seus carros e ônibus na estrada”.

E acrescentou: “Cobrei do DNIT uma apuração imediata e punição as empresas que não estão cumprindo seus acordos. Também cobrei uma solução imediata para que seja feita uma manutenção. O diretor do DNIT nos garantiu que fará de tudo para evitar o fechamento das estradas”.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante o uso da tribuna nesta terça feira, o vereador Jorge da Laura expôs o seu descontentamento com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e sua gestão, pois mesmo sendo da base da prefeita na Câmara, teve seu projeto vetado pelo executivo. De acordo com o parlamentar, o referido projeto de Nº 04 não geraria nenhuma despesa para o município e proporcionaria mais espaço para aqueles que estão concluindo a faculdade de Direito, onde aqueles que estão se formando na área jurídica teriam mais oportunidades no município pois tratava da iniciativa de um recém formado em posse de sua OAB pudesse fazer um concurso da procuradoria jurídica do município.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.