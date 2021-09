Veja o Vídeo:

Em um vídeo postado nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o mecânico Geilson Sousa Almeida pediu ao governador Gladson Cameli (PP), para que não baixe o ICMS – imposto sobre circulação de mercadorias.

O mecânico Geilson viralizou recentemente nas redes sociais após dizer que os buracos ajudam ele a ganhar mais grana, o mesmo afirmou ainda que a alta na gasolina esculhambam mais as bombas porque os motoristas só andam na reserva.

“Quero fazer um agradecimento ao gestor estadual por não baixar o ICMS da gasolina e os condutores andar na reserva, olha o tanto de bomba que eu tenho trocado. Muito obrigado governador não baixe o ICMS não aumente mais que para o povo andar na reserva e queimar as bombas de combustível”, finalizou o mecânico.

Gladson Cameli (PP), vive sob pressão para baixar o ICMS do combustível, aumentado ainda na gestão do seu tio o ex-governador Orlei Cameli. Acontece que o Acre não dispõe de outras arrecadações e o ICMS é uma das mais importantes formas de garantir os recursos para manutenção das contas do estado.

