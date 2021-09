Pelas trapalhadas da equipe gestora de educação no governo Gladson Cameli (PP), o retorno do ano letivo será maior trapalhada dos últimos anos no Acre. Falta merenda, falta estrutura nas escolas do Acre.

Diretores estão revoltados de Marechal Thaumaturgo a Mâncio Lima, com o desprezo que o governo Gladson Cameli, com relação a situação da maioria das escolas estaduais.

Foram quase dois anos sem aulas presenciais, tempo suficiente para a equipe da SEE se programar, adquirir equipamentos de segurança e adaptar as unidades. Acontece que apenas as escolas mais centrais e com visibilidade foram reformadas, algumas ainda estão em obra e sequer se sabe quando reiniciará as aulas.

Outro motivo que carece apuração dos órgãos de controle é a falta de merenda escolar. Foram economizados recursos por quase dois anos, afinal o estado sequer forneceu cestas básicas as famílias dos estudantes, como deveria ter feito.

Com medo de retaliação a maioria dos diretores se calam, ao mesmo tempo que deixam de se unir e cobrar ação urgente da Secretaria de Educação frente aos problemas. Como iniciar as aulas sem merenda? Por que tanto tempo economizando não se prepararam para compra dos itens e enviar para as escolas.

Outra situação que vai dar dor de cabeça aos gestores, diz respeito ao fardamento escolar. A medida dos alunos foi tirada em 2019 e só agora mandaram fazer os conjuntos. A certeza é que dificilmente essas fardas irão dar certo e um transtorno a vista está anunciado.

