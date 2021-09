Depois de cometer o crime, jovem de 23 anos colocou fogo na casa e foi a boate – Foto: Reprodução

A polícia acredita que Jaime Santos, de 23 anos, planejou todos os detalhes do incêndio que matou os pais, Adão e Marlene, e a irmã de apenas 1 ano e 4 meses. Jaime Santos matou os pais para ficar com a herança e foi preso durante o velório da família.

Para garantir um álibi no horário do crime, o homem teria alugado um quarto em uma casa noturna, mas foi flagrado por testemunhas logo após o incêndio. Segundo relatos, as roupas de Jaime tinham forte cheiro de combustível.

A polícia também descobriu que o rapaz enfrentava desavenças com o pai por causa da herança e teria ficado enciumado quando os pais decidiram colocar alguns bens no nome de Jamile para proteger o futuro da menina.

A polícia desconfiou do incêndio, inicialmente tido como acidental. Mas os investigadores descobriram que Jaime espalhou óleo diesel ao redor de toda a residência e depois ateou o fogo.

Áudio revela a frieza do filho que matou mãe, pai e irmãzinha

A reportagem teve acesso a um áudio inédito que revela a frieza de Jaime Schoeninger dos Santos de 23 anos, um dia após matar o pai, a mãe e a irmã de um ano e 4 meses, carbonizados dentro da própria casa., No município de Tunas, na região central do estado. Nós retiramos os nomes das pessoas citadas na conversa, para não atrapalhar a investigação. As informações e da Record TV no Balanço Geral

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo ll:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Contrário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, que trata da reforma administrativa, o deputado Leo de Brito garantiu, em discurso durante sessão da Comissão Especial da Câmara, que votará e seguirá trabalhando para que a PEC não seja aprovada na sessão prevista. “Essa reforma administrativa, não serve ao Brasil. Atinge servidores e, principalmente, tira o sonho de milhares de jovens que almejam fazer concurso público porque essa proposta privilegia o trabalho temporário e a privatização do serviço público”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.