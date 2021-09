O homem que não teve sua identificação divulgada pela Polícia Civil e que estava sendo procurado pela Justiça de Cruzeiro do Sul, foi preso após uma de suas vítimas ter lhe denunciado por violência sexual, este não seria o primeiro crime desta natureza, o mesmo está sendo acusado de cometer cinco estupros na região do Juruá.

Segundo informações colhidas pela Polícia da cidade, os crimes costumava acontecer quando o acusado abordava as mulheres, forçava a vítima a entrar no seu veículo para em seguida consumar o crime, pois era sempre a mesma prática.

Uma das vítimas do tarado (que está na cadeia há mais de um mês e vai permanecer em prisão preventiva até que se apure os fatos cometido por ele) conta que além de ter sido estuprada, o acusado teria lhe atropelado, mas após o fato ela lhe denunciou na Polícia de Cruzeiro do Sul.

O delegado do município, Rômulo Carvalho, que está investigando o caso, pretende encaminhar as provas e evidências já obtidas para que o acusado possa ser responsabilizado por suas práticas o mais rápido possível.

O que diz o delegado. “Esta semana estamos enviando a documentação de procedimento do estuprador que vitimou cinco mulheres em Cruzeiro do Sul, o mesmo já confessou a autoria do crime, no qual ele está sendo acusado, as vítimas o reconheceram e pedimos que as pessoas que foram vítimas desse estuprador para que compareça a delegacia da Mulher para fazer o reconhecimento e saber se houver mais casos como este praticado por este sujeito”.

