Secretário de Finanças do município de Brasiléia, Tadeu Hassem – Foto: Assessoria Prefeitura de Brasileia

Diante dos últimos acontecimentos que estão marcando as ações políticas em Brasileia na fronteira, e com a proximidade das eleições estaduais que determinarão os governantes e legisladores para os próximos 4 anos a partir de 2023, é importante que saibas a diferença de política e politicagem e reconhecer militantes político-partidários e sobretudo nos candidatos apresentados, qual a sua prática??

Segundo um tradicional ditado judaico, a caridade deve ser anônima. Do contrário é vaidade. O valor desse ditado é evidente. Ele busca reafirmar que a ajuda ao próximo e ao distante deve ser feita para atender aos nossos melhores impulsos solidários, e não para alimentar nossa vaidade.

A palavra assistencialismo, doutrina mágica que define algum tipo de auxílio para melhorar a vida de pessoas necessitadas ao redor do mundo, por Brasileia está sendo usada como moeda de troca.

Funciona ao estilo: eu ofereço ajuda para você, mas espero um retorno seu e de seus familiares para votarem em mim em um futuro breve. Um verdadeiro absurdo de promiscuidade social, onde os cidadãos amontoados em seus guetos, às vezes passando necessidade, terminam por entender que estão recebendo um importante benefício por meio dessas ações.

Pegando carona nessa onda, o Secretário de Finanças do município de Brasiléia, Tadeu Hassem, irmão da prefeita Fernanda Hassem e pretenso pré-candidato à deputado estadual nas eleições do ano que vem, resolveu romper as barreiras de seu gabinete onde figura como Ordenador de Despesas e ganhou os holofotes midiáticos na busca por uma vaga na ALEAC a partir de 2023.

O dito secretário de Finanças, Tadeu Hassem, pensa em repetir o que o saudoso Odorico Paraguaçú fez na pequena cidade de Sucupira da velha novela O Bem Amado. Inaugura ramais, pontes, aterros, entrega sacolões, tudo para que seja notado.

O agravante disso tudo é que, de acordo com denúncias de alguns vereadores, Tadeu estaria usando a máquina pública (Prefeitura de Brasileia) para se promover, usa toda a estrutura da prefeitura sem escrúpulo algum, vendendo um perfil falso de bom moço onde por trás da máscara impera a arrogância e a prepotência de quem apenas quer chegar no poder através do poder.

Política sempre pensa na próxima geração; politicagem sempre pensa na próxima eleição;

Política garante nome honrado, paz de consciência, estabilidade familiar e admiração popular; politicagem implica em nome maldito, consciência atormentada, família arrebentada e população indignada;

Lamentavelmente, em Brasileia, tem política de menos e politicagem de mais; Pensa ser necessário que o Senhor da História continue exterminando muitos praticantes de politicagem e levantando uma nova geração, com novos princípios, que saiba praticar política.

A redação do site 3 de Julho separou algumas fotos (abaixo) nos últimos meses, onde Tadeu Hassem participa de visitas em ramais, posto de saúde, escolas, faz entrega de cestas de verduras, ministra palestra, coordena reuniões e é um dos grandes coordenadores de obras de ramais, pontes e outros.

Os vereadores que estão fazendo a denúncia diz que o secretário todo final de semana está usado o veículo da prefeitura em suas agendas, Tadeu Hassem é pré-candidato a deputado e está usado a prefeitura para se beneficiar. De acordo com os parlamentares esta situação será denunciada na Polícia Federal.

Fotos: Assessoria Prefeitura de Brasileia

