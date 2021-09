O Presidente nacional do PL deputado Capitão Augusto (SP), esteve em Rio Branco para a inauguração da nova sede estadual do PL e apresentar a nova estrela da sigla, deputada federal Mara Rocha, que deixa o PSDB.

Durante entrevista ao jornalista Itaan Arruda na tarde desta segunda-feira (20), o Capitão Augusto disse que o partido aguarda ansioso pela chegada de Mara e que tem planos políticos ousados para a mesma já nas eleições do ano que vem.

“Nós estamos muito felizes com vinda aqui no Acre, nosso partido vai dar um salto de crescimento no estado e com a vinda de Mara Rocha nós só temos a nos alegrar. Inclusive é da vontade da direção nacional que ela aceite o desafio de disputar um cargo majoritário, de preferência para o governo. A Mara já mostrou seu potencial na eleição de 2018, quando foi a mais votada e nós temos toda a condição política de apoiar esse projeto”, disse o presidente.

Mara Rocha pode ser mais um dos muitos nomes que já declaram pré-candidatura ao governo em 2022 e ser a única candidatura feminina ao palácio Rio Branco. Atualmente, são pré-candidatos ao Governo do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD), David Hall (Cidadania), Jenilson Leite (PSB) e Gladson Cameli (Progressistas) candidato à reeleição.

O PL fará um ato de inauguração de sua nova sede estadual no final da tarde de segunda-feira e Mara Rocha será uma das estrelas desse novo momento do partido no estado.

Contrário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, que trata da reforma administrativa, o deputado Leo de Brito garantiu, em discurso durante sessão da Comissão Especial da Câmara, que votará e seguirá trabalhando para que a PEC não seja aprovada na sessão prevista. "Essa reforma administrativa, não serve ao Brasil. Atinge servidores e, principalmente, tira o sonho de milhares de jovens que almejam fazer concurso público porque essa proposta privilegia o trabalho temporário e a privatização do serviço público".

