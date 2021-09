Um grupo de representantes de entidades esportivas e atletas estiveram, na manhã desta segunda-feira (20), no gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para prestigiar o lançamento da Comenda do Mérito Esportivo Adilis Nogueira Maciel, criada para homenagear as personalidades do esporte do município.

Familiares do fundador da primeira Liga Cruzeirense de Desportos do município também participaram do ato.

A Comenda foi instituida para reconhecer a contribuição de atletas e dirigentes que prestaram relevantes serviços ao esporte local. A Secretaria Municipal de Esporte, por meio do Conselho Municipal de Esporte, dividiu o prêmio em três categorias.

“Será no mesmo molde da Comenda cultural Lins Sampaio. Qualquer cidadão ou entidade pode indicar personalidades, seja na categoria Júnior, Sênior ou Póstumas, de pessoas que já contribuíram e que contribuem com o esporte da cidade. Haverá uma comissão que vai deliberar quais serão os primeiros homenageados em 2021”, explicou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Aldemir Maciel.

“É um justo reconhecimento às pessoas que há muito tempo trabalham no nosso esporte, a exemplo do senhor Adilis, que deixou seu legado e a família está aqui recebendo esse reconhecimento”, disse a presidente do Conselho Municipal de Esporte, Samma Oliveira.

O prefeito Zequinha Lima lembrou também que o município tem registrado grandes avanços no setor esportivo, principalmente com a criação da Lei de Incentivo ao Esporte, que aplica recursos para a execução de projetos propostos pela comunidade. Segundo Zequinha Lima, é uma questão de justiça nomear de ‘Adilis Maciel’ a Comenda do Mérito Esportivo.

“Uma pessoa que criou a primeira liga, fundou vários clubes e sempre esteve envolvido diretamente nessa relação com o esporte no município. Então, a Prefeitura com o Conselho estão fazendo essa grande homenagem ao seu Adilis e sua família. Vamos também reconhecer a contribuição daqueles que representam nosso esporte com dignidade”, ressaltou o prefeito.

Familiares do saudoso Adilis Maciel se emocionaram ao participar do ato de lançamento da Comenda. Uma das filhas do homenageado falou da alegria em ver seu pai sendo reconhecido pelo trabalho prestado ao município.

“Fico muito honrada em receber esta homenagem feita ao meu pai. Ele merece realmente porque muito trabalhou por Cruzeiro do Sul”, disse Adenilza Maciel Bezerra.

