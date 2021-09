Um problema que há décadas acompanha o município de Rodrigues Alves acaba de ganhar solução: a prefeitura celebrou parceria com a Energisa e esta fará ampliação da rede elétrica que levará iluminação a todas as áreas do cemitério.

Antes, apenas a entrada dispunha de frágil iluminação. A ampliação da rede também beneficiará moradores do entorno até hoje não atendidos.

“Vamos iluminar toda a área do cemitério e atender, também, os moradores próximos. Assim, daremos mais dignidade à memória dos nossos mortos, além de que o local deixará de ser praça para cometimento de pequenos delitos, como uso de drogas, roubos e farras, comportamentos que profanam e desrespeitam os que já se foram”, concluiu Jailson Amorim.

