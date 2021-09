A vítima teve a mão ferida devido o recuo da arma no momento em que eles lutavam para tirar a arma do suspeito.

Ainda conforme as informações de testemunhas e amigos da vítima, eles interferiram e tiraram a arma do homem, que desceu do veículo tentando recuperar o objeto, mas não conseguiu. O homem fugiu do local. A PM ainda fez buscas mas não localizou o suspeito.

