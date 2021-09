Desde o início do período de verão, todos fins de semana as equipes da secretaria municipal de saúde deslocam-se para a zona rural do município para um dia de atendimento do Programa Saúde na Comunidade. As comunidades escolhidas são aquelas onde o deslocamento dos moradores se torna mais difícil até os postos de saúde mais próximo e também onde os agentes comunitários de saúde detectam maior demanda de serviços.

O atendimento ocorreu das 8 às 12 horas na escola da comunidade. Foram realizados 107 atendimentos médicos e 69 procedimentos odontológicos, 200 testes rápidos de Hepatites B, C, Sífilis e HIV, 33 doses de vacina contra o Covid aplicadas em adolescentes e 41 doses em adultos, 27 exames laboratoriais agendados, quatro exames de plasmodium (Malária) e 138 dispensas de medicamentos mediante apresentação de receituário médico.

O secretário de saúde Dr. Agnaldo Lima esteve presente onde atendeu também como clínico. Estiveram presentes também a secretária adjunta Valéria Lima, médicos, dentistas, técnicos de enfermagem e saúde bucal e agentes comunitários de saúde.

Também na sexta-feira uma equipe da Coordenação de Vigilância Sanitária realizou ações de combate à malária nas localidades dos seringais Santa Rita e Extrema no rio Liberdade. Foram realizadas borrifação intradomiciliar e entrega de mosquiteiros e cortinados impregnados, além de coleta de lâminas. Das 28 lâminas colhidas apenas uma deu resultado positivo. A continuidade das ações garante que a malária, uma doença endêmica na região norte, seja mantida sob controle.

“Desde o início da gestão foi uma determinação do prefeito Zequinha realizar estas ações para alcançar as comunidades mais isoladas, onde existe mais dificuldade de aceso aos serviços de saúde. E temos contado com o esforço e o empenho de cada profissional de saúde, dos médicos e dentistas, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde e pessoal de apoio para realizar estas ações que acontecem toda sexta-feira nos ramais”, explicou o secretário de saúde Agnaldo Lima.

“Temos que aproveitar enquanto o verão possibilita o deslocamento por terra de nossas equipes, levando medicamentos, equipamentos, vacinas para chegar até a comunidade com as ações de saúde que muitas vezes os moradores tem dificuldade em se deslocar até o posto de saúde”, disse o prefeito Zequinha.

