Após um corpo do sexo feminino ser encontrado surgiu a informação de que poderia se tratar da jovem Genágila Nascimento de Lima, de 26 anos, que estava enterrado dentro de uma cova rasa, no ramal do Chaparral, zona rural do município de Mâncio Lima.

A Polícia Militar e Civil foram acionadas, mas informaram que a ocorrência ainda está em andamento. Os policiais informaram ainda que, devido à lama do local, ainda é foi possível identificar se o corpo é do sexo feminino ou masculino.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o cadáver e posteriormente deve fazer o reconhecimento do corpo.

Genágila residia no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul e segundo informações da família, a mesma recebeu um telefonema onde uma pessoa que teria lhe chamado para buscar uma quantia em dinheiro no bairro Cumaru. Desde então a jovem não mais retornou.