Segundo a pastora, Jesus teria dito para ela que o leito do casal deve ser silencioso durante as relações mantidas – Foto: Reprodução

Veja o Vídeo Abaixo: Suposta missionária afirma que Jesus falou para ela que sexo só pode ser feito na posição papai mamãe, e em silêncio, ou o casal irá para o inferno, e caso a mulher goste “da coisa grande” irá para inferno, onde serpentes entrarão nas suas partes íntimas.

De acordo com a pastora, jesus teria dito para que na cama só vale apaí e mamãe e em silêncio. De acordo com Ela disse que Jesus havia revelado a ela que DEUS não gosta de ouvir gemidos ou outras coisas durante o relacionamento.

A suposta pastora vez a divulgação em seu canal do youtube e em poucas horas foi criticada até mesmo por pastores. Mas no entanto a mulher fez uma serie de criticas e afirmações considerada até mesmo delírios. Mas veja o vídeo abaixo e tire suas conclusões.

De acordo com a pastora a mulher que tem um barquinho e quer um Titânic vai ser castigada no inferno. Segundo as afirmações da pastora, ela disse que o leito deve ser silencioso.

Veja o vídeo:

