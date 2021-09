Veja o Vídeo Abaixo: O Jovem conhecido por Aguinaldo, morador do município de Epitaciolândia, decidiu aceitar a Jesus Cristo e seguir o evangelho, o jovem gravou um vídeo, onde se desliga da facção Criminosa Bonde dos 13 e passará para uma nova experiência em sua vida com Deus.

Em vídeo, o jovem aparece ao lado do Pastor Deivison Lima (que faz parte do ministério pentecostal Preparando Vida Para o Arrebatamento), e o missionário Antônio, a referida Congregação tem como pastor presidente o Pr. Roziley e a pastora Edinha.

No vídeo, o jovem relata que fazia parte da organização criminosa Bonde dos 13, mas decidiu entregar a vida para Jesus (rasga a camisa). “Eu já sofri muito e agora eu quero cuidar da minha família e de hoje em diante irei para a igreja e seguir a Jesus e trabalhar e viver minha vida. Para quem estiver vendo este vídeo eu digo nunca desista, irmão, estou falando isso porque Deus tem um plano na vida de cada um de vocês”, diz jovem que depois tira a blusa para entrar para a benção.

Agora, o jovem Aguinaldo passa a ser nova criatura, pois declarou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida e que espera ter paz na sua caminhada e ter o direito de ir e vir sem nenhuma represália.

Veja o Vídeo:

