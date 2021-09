Neste sábado, dia 18, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou a entrega de um barco de alumínio com motor tipo voadeira e uma beneficiadora de arroz para os moradores da comunidade Icuriã.

“Nossa comunidade está muito satisfeita com o trabalho do prefeito e sua equipe. Nesses poucos meses de gestão já recebemos vários benefícios, muito mais do que nos últimos 8 anos”, afirmou Francisco Rodrigues, morador da localidade.

Durante sua fala o vice-prefeito e Secretário de Obras fez uma explanação dos trabalhos de reabertura de ramais. “Estamos fechando quase 100% dos nossos ramais recuperados. Foi o maior desafio, para uma nova gestão que só encontrou sucatas. Nosso prefeito nos deu todas as condições para trabalhar e vamos fazer muito mais nos próximos anos”, disse Martins.

O barco entregue para a comunidade pertence à Secretaria Municipal de Saúde e, segundo a secretária, vai servir para resgatar pacientes com rapidez durante o período de chuvas.

“Por determinação do prefeito estamos destinando este meio de transporte para esta comunidade. Aqui também estamos apresentando um técnico de enfermagem que vai atender no posto de saúde que foi recém inaugurado”, informou Junia Almeida.

Presente na reunião, o presidente da associação dos moradores da Resex, José de Araújo, falou da importância do trabalho coletivo e que a atual gestão tem buscado isso.

“A COOPEAB (Cooperativa de Pecuária, Agricultura e Extrativismo de Assis Brasil) irá montar uma grande estrutura no município para comprar a produção agrícola e extrativista. Já fechamos parceria com a Prefeitura e temos o apoio da Câmara de Vereadores para poder desenvolver nossas ações”, garantiu o presidente.

A máquina beneficiadora de arroz irá apoiar todos os moradores que cultivam o grão, em especial os da comunidade Santa Fé. O equipamento foi adquirido por meio de uma solicitação do presidente da Câmara de Assis Brasil ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.

“Fico feliz em poder está aqui com o prefeito e colegas para trazer benefícios aos moradores desta região. Quero registrar um agradecimento especial ao Secretário de Estado, Israel Milani, que prontamente atendeu um pedido que fiz juntamente com o prefeito.

Quem também usou a palavra foi o vereador Jura Pacheco. Em sua opinião a atual gestão está no caminho certo e sempre deve ter humildade para melhorar o que precisa ser melhorado. “É evidente que esta gestão já fez muito em tão pouco tempo. Tem muita coisa ainda pra arrumar, mas é com um passo de cada vez que se chega mais longe. Nós vereadores estamos apoiando o prefeito em sua luta, fiscalizando as ações e cobrando os resultados”, disse Pacheco.

Jerry agradeceu pelo carinho recebido e disse que a comunidade do Icuriã voltará a ser uma referência positiva.

“O Icuriã tem uma das histórias mais lindas do Acre. Sempre foi uma terra próspera, com gente honesta e trabalhadora. Aqui já foram realizadas muitos eventos religiosos, culturais e esportivos. Por um tempo, esse povo ficou esquecido, mas chegou a hora de ser feliz de novo. Aqui, vocês não tem apenas um prefeito, vocês tem um amigo”, afirmou Correia.

