Durante a manhã desta quinta-feira, 16, foi realizado na sede da antiga Prefeitura a primeira reunião do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O encontro é o primeiro que ocorre após a flexibilização do período da pandemia.

O conselho foi criado pela lei n.º 783 em 09 de abril de 2018 com a finalidade de propor políticas que promovam a igualdade racial, com ênfase na população negra, indígena e outros grupos étnicos e segmentos para combater a discriminação racial, reduzir as desigualdades sociais.

A representante do departamento de promoção de igualdade racial Judimila Nascimento destacou sobre a importância do conselho.

“Esse é o momento em que todos os segmentos se reúnem e discutem a política da promoção da igualdade racial para ser desenvolvida e implementada no nosso município e isso só vem a contribuir com a nossa sociedade,” disse ela.

Valdenísio Martins secretário adjunto de educação, que estava participando da reunião, pontou que essa é uma forma de democratizar a gestão.

“A comunidade pode participar diretamente, fazendo com que os serviços fiquem ainda mais transparentes,” frisou ele.

Rose Araújo, que é integrante do conselho, ressaltou que desde que iniciaram as ações já percebeu as mudanças .

“Quando começamos a dialogar, tudo passou a ser encaminhado, percebemos que tem pessoas compromissadas em lutar pela igualdade racial, então só tenho a parabenizar a Prefeitura pela iniciativa,” finalizou.

