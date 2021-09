Durante patrulhamento de rotina na Estrada das Placas, na parte alta de Rio Branco, uma equipe da Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido roubada no início da mesma noite, ainda na sexta-feira.

Na ocorrência, a polícia ainda apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal.

Segundo a guarnição de serviço, a motocicleta foi vista em poder de dois homens, na Estrada das Placas, e foi abordada próximo ao “Posto Thalma”. O garupa portava uma arma de fogo de fabricação artesanal e tinha em seu desfavor um mandado de prisão.

A vítima reconheceu os homens como os mesmos que a assaltaram no início da noite. Ambos receberam voz de prisão, e foram conduzidos à delegacia de flagrantes, junto à motocicleta e à arma apreendida, para as providências cabíveis.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em manifestação gravada em vídeo, a Deputada Mara Rocha se declarou favorável à construção da estrada de Pucalpa, ligando o Acre ao Peru a partir do município de Mâncio Lima, no Juruá. A estrada já recebeu aval do ICMBio e pretende expandir a BR-364 em mais 152 quilômetros, criando um corredor direto para a cidade de Pucalpa, no Peru. Apesar desse aval do ICMBio, algumas organizações ambientalistas reclamam que a obra irá causar prejuízos ao Parque Nacional da Serra do Divisor.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.