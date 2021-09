O empresário Candiru Waquer tem ganhado espaço e muito elogios, pela sua atuação como cidadão, e por não ter medo de fala a verdade, vai disputar uma candidatura muito difícil, mais para o próprio Candiru não lê faz nenhum medo, por sabe que e um homem temente a Deus, e que não aceita fazer parte de alianças com quem segue um outro seguimento que ele não apoia.

O empresário e a favor da família, e pretende mudar a política do povo acreano com trabalho honestidade e compromisso com todos.

Candiru veio de uma família humilde, e venceu na vida enfrentando muitas dificuldades, hoje mostra a realidade que o povo do Acre vive, por um governo despreparado e omisso, e ver no senário político nomes que só querem o seu próprio bem.

Candiru seguira com seus projetos e também com seu trabalho em mostra a realidade, e ajudar os menos favorecidos, aqueles que sofre com um Governo de Gladosn Cameli sem preparo algum para administra o Acre.

Se alguém ainda tem alguma dúvida Candiru deixa bem claro sou sim pré-candidato ao governo do estado para fazer o bem ao povo acreano. Resta saber agora quem vai dança melhor nessa disputa.

