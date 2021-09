O inconstante governador Gladson Cameli, exonerou na última sexta feira 17, a coordenadora geral do núcleo de educação de Epitaciolândia, professora Rosimari Ferreira, que estava no comando do órgão desde o início da gestão Cameli.

Rosimari é filiada ao PSD do senador Sérgio Petecão e já aguardava a exoneração desde que o senador mais votado do Acre assumiu publicamente que será pré-candidato a governador em 2022 contra o atual governo que no entender do senador acreano a gestão de Gladson não respeita aliados, não cumpre acordos e não tem rumo certo de melhorias para o estado.

A exoneração de Rosimari era constantemente debatida pelos defensores de Gladson no município que muitas vezes chegaram a acampar no núcleo de educação, como foi o caso do militante do grupo dos Hassem no município, que chegou até a anunciar nomes ligados a André Hassem para a coordenação do núcleo, e deu com os burros nágua.

O Progressista, partido do governador Gladson, realizou reunião na casa do ex-prefeito Tião Flores com a presença do comandante do barco sem rumo no estado, para lamuriar espaços no governo e apresentou o nome de Terezinha Flores, ex-secretária de educação e ex-secretária de Saúde municipal nas gestões Flores, mas também não emplacou.

O novo coordenador de educação de Epitaciolândia é o professor Cleomar Portela, que apesar de ser filiado ao Progressista, foi indicado pelo prefeito Sérgio Lopes (PSDB), que nas eleições de 2018 era adversário de Gladson Cameli, cabo eleitoral de Marcus Alexandre do PT, e que até sexta-feira 17, estava em cima do muro, concedendo placas de honrarias a Petecão e pressionando o governador pela mudança prometida no núcleo para definir para onde iria.

Cleomar Portela que é tido como um quadro técnico. Seu primeiro gargalo será enfrentar a gula dos padrinhos Vereadores Nego e Preta, pelos cargos de motoristas, monitores de ônibus e merendeiras, a grande maioria indicados por deputados da base governista, como Manoel Moraes, Antônio Pedro, Chico Viga, Pastor Vagner, Nicolau Junior e outros.

Na cerimônia de posse do novo coordenador do núcleo de Educação de Epitaciolândia, o vereador Nego, foi enfático em dizer que os “pais da criança” são três: o prefeito Sérgio Lopes, o vereador Nego e a vereadora Preta. “Quero aqui parabenizar nosso governador que está cumprindo os acordos que tratamos depois de muitas viagens que fizemos a Rio Branco, parabéns governador Gladson, quero também parabenizar nosso prefeito Sérgio Lopes que teve atitude e no gabinete do governador fez a indicação do nome do Cleomar Portela, é bom que fique claro isso”, disse vereador Nego.

As várias autoridades que estiveram no ato, reconheceram trabalho de excelência realizado pela professora Rosimari e sua equipe à frente do núcleo. Socorro Neri, enfatizou que o núcleo de Educação de Epitaciolândia é referência para os demais núcleos do estado, e que a mudança é ocasionada por questões políticas.

