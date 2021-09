Há três anos, o trabalhador José Valdecir Soares de Souza, 46 anos, aguarda por uma cirurgia no Hospital das Clínicas do Acre, a Fundação Hospitalar. Todo esse tempo, Valdecir vive em estado vegetativo, após sofrer um acidente.

O jornalista Willamis França, do Notícias da Hora , esteve na residência do senhor José Valdecir e conheceu de perto a realidade da família. O trabalhador recebe os cuidados da esposa Maria da Penha Cruz, 38 anos, que faz um apelo para que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, e a Prefeitura de Rio Branco façam o que é direito constitucional, o acesso à Saúde e à Assistência Social.

Enquanto o poder público parece fechar os olhos para esta realidade, Maria da Penha diz que a família mora de aluguel e a despesa chega perto de R$ 500,00 por mês, incluindo a taxa de energia. Ela comenta que a família precisa de leite integral, fraldas, óleo de girassol, além de alimentos. O telefone para quem quiser ajudar é o (68) 903701808.

Veja o Vídeo: Reportagem Willamis França

