Empresário foi agredido por familiares da menina – Foto: Reprodução

Um homem foi agredido após marcar encontro com uma adolescente, de 12 anos, na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, nesta quinta-feira (16), às 18h53. Ele é investigado pela polícia sob a suspeita de aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança.

Segundo a Polícia Militar, o homem marcou o encontro com a garota, que seria filha de seu ex-sócio, na rua Arroio Triunfo. No local, o suspeito foi surpreendido pela família da jovem.

Em um vídeo encaminhado à reportagem, o suspeito, de camiseta branca e bermuda preta, é agredido com tapas, socos e pontapés. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Tiradentes.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou a seguinte nota:

Um empresário de 24 anos é investigado pelo 54º DP (Cidade Tiradentes) sob suspeita de aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança de 12 anos. Ele foi flagrado pela mãe da menina durante conversa em uma rede social.

A mulher, se passando pela criança, marcou encontro com o investigado, por volta das 19h de ontem (16), quando foi detido por parentes dela até a chegada da PM. Todas as circunstâncias dos fatos são apuradas. R7 São Paulo

