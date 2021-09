O governo esqueceu de adaptar as escolas nas condições segura para retorno das atividades presenciais, optando por demitir serventes, merendeiras e vigias. Categoria deve reagir

Está marcado para o dia 4 de outubro, o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino no Acre. Na modalidade hibrido, somente 50% de cada turma das séries 1º e 5º fundamental e 6º e 9º do fundamental 2, além dos 1º primeiros e 3º ano do ensino médio, serão os escolhidos pelo planejamento definido na Secretaria Estadual de Educação.

O que poderia ser motivo de felicidades para a comunidade escolar, com a retomada das aulas depois de quase dois anos se tornou uma dor de cabeça e motivos de reclamação da categoria.

Acontece que o governo mesmo fazendo economia milionária com a suspensão das aulas devido a Pandemia, não estruturou as unidades de ensino e professores protestam contra o que chamam de descaso.

Algumas escolas sequer tiveram bebedouros trocados, materiais de segurança sanitária como Álcool em gel e máscara para servidores. Para piorar a situação, o governo demitiu centenas de trabalhadores terceirizados como, vigias, serventes e merendeiros.

Na Assembleia Legislativa, deputados vem cobrando ação imediata do governo, que mantém o calendário de retomada das aulas para o dia 4 de outubro, mesmo sem as devidas providências tomadas.

Para se ter uma ideia, nem mesmo os recursos para compra dos computadores e créditos dos professores que estão em aulas remotas, a Secretaria de Educação repassou aos mesmos.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Perpétua Almeida cobrou explicações do governador do Acre, Gladson Cameli, em relação às empresas do Amazonas que são beneficiadas em licitações pelo governo. O governo contratou uma empresa do Amazonas para o aluguel de 21 veículos no valor de R $ 1,5 milhão. A contratação mais recente diz respeito a uma empresa, localizada em Manaus, que fornece almoço para pacientes e servidores das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rio Branco. O presente contrato não tem valor de R $ 1 milhão.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notíci as

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias , seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos , seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notíci as , seja membro e compartilhe.