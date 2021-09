A Semana Nacional de Trânsito 2021 teve sua abertura no município de Cruzeiro do Sul na manhã desta sexta-feira, 17, no auditório do Centro de Referência em Inovação para Educação, CRIE, através de uma parceria entre Prefeitura e Departamento Estadual de Trânsito, Detran, com várias ações de prevenção de trânsito.

Com o tema: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a campanha conscientiza a população cruzeirense a cerca da importância de mudança e cuidados no trânsito. Serão realizadas inúmeras atividades e ações educativas até o próximo dia 25 de setembro, sendo voltadas para condutores e população em geral.

A Semana Nacional de Trânsito é importante para conscientizar as pessoas a respeitar das regras do trânsito. Glória Lima é vítima de um grave acidente de trânsito que ocorreu em 2001, e até hoje ela carrega as sequelas.

“Digo para as pessoas terem mais consciência e mais responsabilidade no trânsito. É necessário que cada um de nós, seja o pedestre ou o condutor, possa respeitar a vez do outro para que assim possamos evitar acidentes mais acidentes”, enfatizou Glória.

O educador de trânsito Vanderlei Brito, que está coordenando a Semana Nacional de Trânsito, destacou que durante as ações serão executadas várias atividades.

“Essas ações serão desenvolvidas pela 1°Ciretran, pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e conta com apoio da Polícia Militar e Sest/Senat. Com isso iremos atingir todos os públicos no intuito de trabalharmos a educação e prevenção no trânsito”, disse Vanderlei.

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito Francisco Fábio, destacou os investimentos que estão sendo realizados na prevenção de acidentes em Cruzeiro do Sul.

“A gestão prefeito Zequinha lima e do vice-prefeito Henrique Afonso não estão medindo esforços para angariar recursos que estão melhorando nossa infraestrutura de trânsito. Já realizamos toda a sinalização vertical e horizontal no centro da cidade, nos bairros e vilas. Bem como, a revitalização e ampliação de vagas de estacionamentos na cidade”, disse o secretário Fábio.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Em manifestação gravada em vídeo, a Deputada Mara Rocha se declarou favorável à construção da estrada de Pucalpa, ligando o Acre ao Peru a partir do município de Mâncio Lima, no Juruá. A estrada já recebeu aval do ICMBio e pretende expandir a BR-364 em mais 152 quilômetros, criando um corredor direto para a cidade de Pucalpa, no Peru. Apesar desse aval do ICMBio, algumas organizações ambientalistas reclamam que a obra irá causar prejuízos ao Parque Nacional da Serra do Divisor.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.