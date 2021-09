A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (17), à sociedade civil organizada, um projeto que será colocado em prática denominado “A família como vai?” que tem o objetivo de fortalecer as famílias mais vulneráveis do município. A iniciativa tem como meta a implementação de políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento social e econômico das famílias mais necessitadas.

O projeto foi apresentado no Teatro dos Nauas para líderes comunitários e religiosos e representantes de outras instituições sociais. De acordo com a Prefeitura, serão promovidas ações educacionais, culturais, profissionais e em outras áreas para atender às famílias que estão abaixo da linha da pobreza.

“Serão atividades que levam essas famílias a ter sua autonomia financeira e que elas possam montar seus negócios através do empreendedorismo. Um trabalho de fortalecimento e valorização da família”, garantiu o prefeito em exercício Henrique Afonso.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, Delcimar Leite, a Prefeitura já concluiu a elaboração do projeto que deve ser implementado com o apoio da Bancada Federal e dos Ministérios.

“Precisamos agora dos recursos para trabalhar e a gente vai atrás em Brasília. Já temos uma agenda fechada para buscar o financiamento. Não é um projeto de meses, mas que nasceu no coração do Henrique para ficar para as próximas gestões”, garantiu Delcimar.

Ainda de acordo com a Secretaria, o envolvimento das igrejas e de outras instruções sociais será de extrema importância para que a iniciativa apresente resultados positivos. Por isso, os líderes religiosos foram convidados para conhecer o projeto.

“Estamos aqui para colaborar naquilo que for possível de maneira que, juntando a visão da igreja Católica, de outras igrejas e das pessoas que têm outras filosofias de vida, acredito que dará para construir um projeto que seja bom para todas as famílias”, ressaltou o Bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanalle.

O pastor Elians Monteiro, que representa a Casa de Recuperação Social Reviver, também vê a iniciativa da prefeitura com otimismo.

“Uma ação como essa, vinda diretamente do poder público, vai ser maravilhosa. Nos dá uma esperança de termos o melhor paras as famílias como instruções. Acredito que esse projeto vem para fazer a diferença e mudar esse caos que está se instalando no Brasil e no mundo”, disse Monteiro.

