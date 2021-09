BPA – Em ação conjunta, envolvendo as duas operações desencadeadas pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), no município de Cruzeiro do Sul, foram presos dois indivíduos, pelo crime de tráfico de drogas.

Na ocasião, o BPA atuava em duas frentes, participando da fiscalização fitossanitária, em conjunto com o Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (IDAF), por meio da Operação Curupira, bem como realizava policiamento ostensivo e preventivo na região, por meio da Operação Hórus.

Durante abordagem e após a realização de busca veicular, os militares encontraram 1kg de substância prensada, aparentando ser maconha, e 0,5kg de outra substância, aparentando ser pasta base de cocaína.

Os ocupantes do veículo alegaram estarem levando a droga para ser comercializada no município de Tarauacá.

Além do entorpecente, foi apreendido o veículo utilizado para a prática do delito.

Todos os produtos do crime e os autores foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

