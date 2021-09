Segundo apuração da TV Globo, a CPI busca documentos que comprovem que uma autoridade da alta cúpula do governo federal atuou em favor da compra da Covaxin.

O contrato para a compra da Covaxin, de R$ 1,6 bilhão para a compra de 20 milhões de doses, é alvo de investigações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal.

A CPI apura as supostas pressões do governo para liberação do imunizante, além das suspeitas de irregularidades no contrato. A aquisição da vacina acabou suspensa.

De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU), a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora: R$ 80,70 a unidade, valor quatro vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Os valores não chegaram a ser desembolsados.

Em depoimento à CPI, a diretora-executiva da Precisa, Emanuela Medrades, negou ter havido ilegalidade ou irregularidade nas negociações da Covaxin com o governo brasileiro. Do G1 Rio – Brasil

Perpétua Almeida cobrou explicações do governador do Acre, Gladson Cameli, em relação às empresas do Amazonas que são beneficiadas em licitações pelo governo. O governo contratou uma empresa do Amazonas para o aluguel de 21 veículos no valor de R $ 1,5 milhão. A contratação mais recente diz respeito a uma empresa, localizada em Manaus, que fornece almoço para pacientes e servidores das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rio Branco. O presente contrato não tem valor de R $ 1 milhão.

