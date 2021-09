Veja o Vídeo Abaixo: De acordo com as regras da justiça eleitoral, a verba do fundo partidário não pode ser usada para fins pessoais. É dinheiro público. Portanto, o partido ou qualquer um de seus integrantes não podem usar para benefício próprio.

A aeronave Robinson, modelo R-66, prefixo PP-CHF, que teria sido comprada com o dinheiro público, tem um valor médio de R$ 2,8 milhões e serve para dirigentes do partido cumprir agendas políticas. Por ser a deputada Vanda Milane, uma das pré-candidatas prioritárias do PROS ao senado em 2022, a direção nacional disponibilizou a aeronave para que fique um período a sua disposição.

O Caso de um possível desvio milionário do PROS por esquema montado entre dirigentes e empresas laranjas, foi matéria especial do Fantástico, que fez uma reportagem mostrando candidatos que tiveram suas contas e prestações de contas fraudadas, tudo para tentar justificar junto a Justiça Eleitoral os desvios milionários.

Enquanto isso, a deputada Vanda que de besta não tem nada, pegou o helicóptero e aproveita para fazer suas agendas de pré-campanha no estado.

A deputada ignorou o acordo feito pelos concorrentes Mailza Gomes (PP), Alan Rick (DEM) e Jéssica Sales (MDB), que é adotar o critério de pesquisa como escolha do candidato ao senado na chapa de Gladson Cameli.

Pelo acordo avalizado pelo próprio Gladson, o melhor colocado nas pesquisas seria o nome que concorreria ao senado em sua chapa, o segundo seria vice e o terceiro receberia apoio de todos para eleição da câmara federal.

A deputada fez extensa agenda na região do Alto Acre, onde levou junto Jornalistas, a prefeita de Brasiléia e nora Fernanda Hassem e o filho secretário de Meio Ambiente Israel Milane. Vanda alega que está fazendo acordo com vereadores e prefeitos de todo estado e que sua pré-candidatura ao senado é fato consumado, esteja ela na chapa do governador ou não.

Hoje pela manhã, ela esteve novamente no moderno helicóptero, desta vez na zona rural de Porto Acre, onde junto do prefeito Bené Damasceno (PP), anunciou investimentos para região.

Bala na agulha Vanda tem, resta saber como ficaria ela e seu grupo, caso chegue ao não entendimento com o governador Gladson Cameli, em relação a sua candidatura ao senado federal.

Os partidos estão investindo pesado para disputa de senadores em todo país, pois é quem joga peso na correlação de forças, pois é onde temos maior democracia participativa das cadeiras no congresso, cada estado tem 3.

