O dia.ig – A cantora sertaneja Gabi Martins está curtindo as Ilhas Maldivas com o namorado, Tierry, e nesta quinta-feira (16) apostou em um look grifado.

Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou alguns cliques na famosa rede suspensa no mar cristalino com um biquíni da marca britânica Burberry, de R$ 2.900 mil reais.

“Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. Que lugar incrível!!”, escreveu na legenda.

Gabi Martins – Fotos: Reprodução Internet

