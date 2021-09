Ex-vereador e Técnico de Enfermagem, José Niallen, e o governador Gladson Cameli – Imagem de reprodução pessoal

Na edição do diário oficial desta sexta-feira (17), as mudanças em toda equipe que gerenciava a unidade hospitalar da cidade, foi confirmada pelas trocas de comando. Niallen era do PSB, partido do deputado estadual e pré-candidato ao governo em 2022, Jenilson Leite.

O governador do Estado do Acre, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XX, da Constituição Estadual, Considerando o que determina o art. 6º, da Lei nº 1.912, de 31 de julho de 2007, RESOLVE: Art. 1º Nomear José Niallen da Silva para exercer o cargo de Gerente de Geral na Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio Branco-Acre, 16 de setembro de 2021.

O governador também mudou a gerência administrativa e de assistência em saúde.

Micherlandro de Melo Sousa, entra no lugar de Antônio Elson Silva da Costa, na gerência Administrativa do Governo do Estado.

Marivangela Lima Bezerra, deixa o cargo de Gerente de Assistência à Saúde, dando lugar para Sâmia Vanessa Martins da Rocha, que passará a responder pela função.

Niallen tem tudo para fazer um bom trabalho, se derem as condições necessárias, pois tem experiência de mais de 20 anos como Técnico de Enfermagem e pode mudar o perfil caótico que é o atendimento da unidade que é motivo de muita reclamação da população.

