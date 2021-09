PM/AC – Uma ação rápida de uma guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar do Acre (4º BPM) resultou na recuperação na noite desta quinta-feira, 16 de setembro, de um veículo que havia sido roubado na madrugada. O fato ocorreu em Plácido de Castro.

Militares foram informados via COPOM, que um veículo havia sido abandonado no KM 14, da Rodovia Estadual 475, segundo populares, por falta de combustível.

A equipe policial se deslocou ao local repassado e constatou que o veículo havia sido roubado na madrugada, em Rio Branco.

A equipe policial entrou em contato com as vítimas, que compareceram ao local com a chave reserva do veículo.

O automóvel, um Fiat Argo de cor preta, foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Plácido de Castro, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

