Rafa Kalimann: Apresentadora e atriz mostra o drama dentro casa por conta de medo da medicação injetável – Foto: Reprodução

Quem tem medo de tomar injeção vai saber direitinho e até entender a agonia de Rafa Kalimann no início da madrugada desta sexta-feira (17).

A apresentadora e atriz publicou uma série de vídeos no Instagram mostrando o drama que foi receber uma dose injetável de vitamina B12 no bumbum em sua casa.

Rafa enrolou, tentou fugir e até precisou do apoio da mãe, Genilda Fernandes, para abaixar o short e deixar o profissional da saúde aplicar o medicamento. “Dói, mas faz bem”, explicou a ex-BBB com cara de choro.

Vale lembrar que a vitamina B12 injetável, ou hidroxocobalamina, é usada para tratar níveis baixos dessa vitamina no corpo que pode ocorrer por má nutrição, má absorção da vitamina pelo intestino, problemas no estômago ou infecções, por exemplos.

