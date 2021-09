Destinar emendas parlamentares para a saúde do Acre tem sido uma das prioridades do mandato do deputado federal Jesus Sérgio (PDT).

Jesus Sérgio já enviou para Tarauacá R$ 4,2 milhões para custeio dos postos de saúde do município e R$ 4,5 milhões para aquisição de equipamentos, totalizando 8,7 milhões de recursos que serão investidos exclusivamente na saúde municipal.

E, deste montante de mais de R$ 8 milhões, já foram pagos quase R$ 4 milhões para custeio dos postos de saúde do município. Esses recursos, que já constam na conta da Prefeitura de Tarauacá, estão sendo utilizados para comprar materiais e insumos que são usados nos atendimentos básicos nas unidade de saúde da cidade.

“O nosso mandato sempre buscou destinar recursos para a saúde dos municípios acreanos, pois temos o objetivo de melhorar o atendimento para nossa população. O nosso povo merece ter toda estrutura na saúde e ter um atendimento de excelência. Saúde é vida”, afirmou o deputado.

