Provável candidata ao senado em 2022, Jéssica Sales afirmou que buscará o melhor projeto que sua candidatura se encaixe, “Pode ser no PP de Gladson Cameli, no PSD de Petecão ou até no PT de Jorge Viana”, disse a parlamentar.

Em entrevista ao Programa Papo Informal na última sexta-feira (22), a deputada federal Jéssica Sales – MDB falou sobre o futuro político do seu grupo (Família Sales), sobre relação com partido e deu sua opinião sobre o cenário para 2022.

Perguntada sobre se realmente estaria na aliança do governador Gladson Cameli, Jéssica disse que tudo depende de como serão contemplados na chapa.

“Nós deliberamos na direção estadual do MDB, depois na executiva Nacional e meu nome

já foi aclamado pelo partido. Quanto ao senador Márcio Bittar, eu gosto dele, mas se tivesse trazido a Márcia para o MDB, construído coletivamente a candidatura dela eu não teria problema algum de apoiar, mas assim não o fez”, disse ela.

Sobre avaliação do que será a disputa de governo, se apoiaria Jorge Viana ou Petecão, Jéssica Surpreendeu ao citar que, seu projeto cabe até na candidatura de Jorge Viana do PT.

“Nosso Projeto não tem carimbo de nomes mais sim de capacidade de plano de governança, podemos sim estar na chapa de Gladson Cameli, Petecão e até mesmo do PT. Onde eu passo o que ouço é as pessoas me dizer que sentem falta do Jorge Viana como governador, pouco se ver falar dele como senador, mas se tratando de governo, foram muitos anos no poder, impossível não deixar marcas boas na lembrança do povo”, afirmou.

A deputada ainda falou sobre a polêmica que foi assumir sua opção sexual, que a levou a noivar e que em brevemente estará se casando.

