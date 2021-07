Jully Joyce Specht Agência – A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, está realizando a entrega de equipamentos de informática e kits de cozinha para escolas das zonas urbana e rural do município. A ação vem sendo realizada desde segunda-feira, 19, e deve durar até a próxima semana.

O material que está sendo entregue foi disponibilizado pelo governo do Estado, no pacote de investimentos de R$ 6 milhões para a Educação do Vale do Juruá, anunciado no sábado, 17, em solenidade realizada em Cruzeiro do Sul. No evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, o chefe do Executivo destacou o empenho da sua gestão na construção de um futuro cada vez melhor.

“É pelas nossas crianças que eu tenho o maior orgulho de ser governador e é para elas que eu trabalho todos os dias. Os investimentos fazem parte do plano de ações para oferecer o melhor aos nossos estudantes. Acredito que já estamos virando a página da pandemia, por isso, o governo se antecipa para preparar as escolas para o pós-pandemia”, destacou Cameli.

