Ravenna Carvalho Agência – A caravana do empreendedorismo chegou em mais três municípios do baixo Acre. Nos dias 19 e 21, 39 famílias dos municípios de Porto Acre, Acrelândia e Plácido de Castro receberam kits manicure na sua casa e carrinhos de pipoca e cachorro-quente.

Os kits são frutos do convênio Federal n°75998/2011 e fazem parte do Programa Empreender para Crescer da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SEE), que visa trazer transformação social, dignidade e renda para as famílias mais carentes do estado.

“O nosso objetivo é fazer com que essas pessoas tenham uma oportunidade de trabalho, garantam uma renda e melhorem a vida das suas famílias. Serão 339 famílias beneficiadas em 15 municípios do Acre”, explica a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Porto Acre

No dia 19, com o apoio da prefeitura, foram entregues 10 kits manicure e um carrinho de pipoca no município de Porto Acre. O evento ocorreu no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS).

Estiveram presentes a vice-prefeita e secretária de Saúde do município, Edna Cuiabano, o secretário de Educação, Elinaide Pinheiro, o secretário de Administração Joane Mendes, a secretária de Assistência Social, Dayane Gonçalves, o vereador Elizeu e o controlador do município, André Decesaris.

Edna agradeceu pela iniciativa do governo. “Nosso município é dividido em vilas, o que dificulta muito essas ações. Por isso, agradecemos o esforço do governo em mesmo assim vir e beneficiar pessoas de vários lugares do nosso município”.

A beneficiária do carrinho de pipoca, Damassia Jerônimo, afirma que o carrinho vai ajudar muito a sua família. “Sou mãe de 3 filhos, meu marido e eu estamos trabalhando por diária. Agora teremos mais segurança, pois só depende da gente conquistar nosso dinheiro”.

Francilene Silva ganhou um kit manicure. Ela trabalha há 19 anos nessa profissão e estava com o seu material bem desgastado. “Fico muito feliz, pois estava precisando comprar bastante coisa. Tenho 9 filhos e essa é a única renda da minha família”.

Acrelândia

Em Acrelândia, no dia 21 de julho, com o apoio da prefeitura local foram entregues 9 kits manicure e 2 carrinhos de pipoca. Estiveram presentes no evento, realizado no Centro de Educação Ptofissional (Cedup), o prefeito Olavo Boiadeiro e a secretária de Assistência Social, Regiane Teixeira.

O prefeito Olavo reforçou que esse trabalho traz dignidade para as famílias. “Esse trabalho é de extrema importância. As pessoas precisam buscar empreender para se libertar das ajudas e dos empregos governamentais. Melhor que viver do bolsa família, é poder trabalhar e garantir seu sustento. Tenho certeza as famílias contempladas estão muito felizes por isso”.

A contemplada com um carrinho de pipoca, Claita Rabelo, declarou que o carrinho vai ajudar no sustento dos seus 4 filhos. “Estou feliz demais. Já vendo salgado e agora vou conciliar com a venda da pipoca. Com certeza, a minha renda vai melhorar”.

A manicure Maria Alcenilda estava sem material para trabalhar, fazendo diária numa lanchonete para garantir o sustento de sua família. “Agora vou voltar a trabalhar como manicure. Trabalho não falta. Estou muito feliz”.

Plácido de Castro

Em Plácido de Castro, com o apoio da prefeitura, foram entregues 12 kits manicure, dois carrinhos de pipoca e um de cachorro-quente. Estiveram presentes a primeira-dama do município, Silvana Silva, o secretário de Agricultura Adevilson Queiroz, a secretária de Assistência Social, Rosimara Ferreira, o vereador Marcelo Augusto e a vereadora Cleide do Ronaldo.

Silvana agradeceu ao governo e disse que essa iniciativa transforma vidas no Acre, dando uma oportunidade para famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

A beneficiária de um carrinho de pipoca, Raimunda Freitas, diz que vai aproveitar a oportunidade para vender e garantir uma renda extra para a sua família. “Eu trabalho com a venda de cosméticos. Com certeza, esse carrinho vai me ajudar mais ainda”.

O ganhador do segundo carrinho, Valdic Custódio, estava vivendo do bolsa família e do trabalho esporádico que realizava como pedreiro, agora garante que vai trabalhar todos os dias, garantindo assim o sustento dos seus 5 filhos.

Treinamento

Antes da entrega dos kits e carrinhos, em todos os municípios, a secretária Eliane Sinhasique realiza um treinamento para motivar as pessoas no empreendedorismo. “Existem inúmeras formas de ganhar dinheiro, basta que as pessoas destravem suas mentes e despertem para sua criatividade, inteligência e habilidades”, explica.

Em Acrelândia, a servidora pública Clevi Ferreira agradeceu pela palestra. “Eliane, as palavras que você falou parece que eram direcionadas para meu filho. Ele quer muito montar um negócio e saiu muito empolgado. Tomara que esse dia seja realmente um divisor de águas na vida dele”.

