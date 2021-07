Dois são presos com 11 quilos de cocaína escondidos no porta malas de carro em Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo/PM-AC

Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, na tarde dessa quinta-feira (22), na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Com a dupla, a polícia encontrou 11 quilos de cocaína.