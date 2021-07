Na noite desta quinta-feira (22) a deputada estadual Maria Antônia juntamente com o ex-prefeito Dêda receberam com muita alegria, em sua residência no município de Rodrigues Alves, o grupo político de Cruzeiro do Sul que lhes acompanha em todos os passos que o casal dá.

Dentre essas lideranças estão incluídas algumas lideranças que há anos os acompanha, bem como as que recentemente decidiram caminhar junto com o casal. Na oportunidade, o grupo ali presente reafirmou o apoio ao casal no processo eleitoral que se aproxima.

Para Deda e Maria Antônia foi uma honra muito grande receber este grupo e poder dialogar com muita satisfação os rumos a serem tomados futuramente e que sempre estarão a disposição para ajudar naquilo que eles puderem, e explanaram a a importância deste apoio que sempre traz gratidão ao grupo.

“Para mim e meu esposo Deda é sempre um prazer muito grande poder dialogar com os nossos amigos de Cruzeiro do Sul, Estamos muito felizes em recebe-los aqui em nossa residência e afirmamos aqui mais uma vez que sempre estaremos a disposição para ajudar naquilo que nos cabe e quero deixar bem claro que ficamos honrados em receber este apoio dos grupo maravilhoso que já nos acompanha há algum tempo etambémas lideranças que decidiram recentemente caminhar conosco, agradecemos a todos pelo carinho e respeito que sempre tiveram conosco”, concluiu a parlamentar.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.