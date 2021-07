Em um momento solene, a deputada estadual Maria Antônia juntamente com o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, participaram da abertura oficial da programação que acontece em alusão ao aniversário de emancipação politica administrativa da Cidade.

A abertura da solenidade iniciou com ato Cívico e Hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal com a apresentação da Banda do 61 BIS. Na ocasião estiveram presentes outras autoridades, como: prefeito Jailson Amorim, vice-prefeito Pr. Nilson, secretários municipais e vereadores representando o Poder Legislativo.

Na ocasião foram anunciadas outras atividades que ainda estão por acontecer, como por exemplo, a inauguração de várias obras já concluídas, além de Ordens de Serviços de reformas e construção de escolas e outras que somam 53, inclusive foi apresentado o novo Piso Salarial Nacional da Educação.

Ao fazer o uso da palavra, a deputada Maria Antônia destacou a importância de realizar um trabalho com responsabilidade e parceria com os demais poderes para que assim a população note a diferença de quem realmente trabalha e destacou que seu mandato estará sempre a disposição do município e auxiliará a gestão do Prefeito Jailson naquilo que estará ao seu alcance.

“Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez reunida com todos vocês nesta cidade que está localizado no meu coração, onde eu considero também a minha terra natal e enquanto pessoa e representante do povo estarei sempre a disposição para ajudar. Aqui todos sabem que podem sempre contar com o casal Maria Antônia e Dêda. Não poderia deixar de parabenizar o prefeito Jailson Amorim e seu vice Pr. Nilson, pelo belíssimo trabalho que eles vem desenvolvendo no nosso município. Parabéns Rodrigues Alves que completará 29 anos de luta pelo nosso povo!!”, destacou a parlamentar.

Em seguida, o ex-prefeito Dêda, que também tem um grande trabalho prestado no município de Rodrigues Alves falou da honra e felicidade de poder participar mais uma vez do aniversário da sua cidade natal, onde ele nasceu e constituiu família ao longo dos anos.

“Para nós é motivo de muita alegria e muita honra participar de uma solenidade tão linda como esta no meio de pessoas realmente comprometida com o desenvolvimento do nosso município, sei que Rodrigues Alves só tem a crescer e para mim foi uma honra poder fazer parte da história deste município, trabalhei muito para transformar nosso município em uma cidade digna de receber os nosso visitantes e proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que aqui residem, e fico feliz de saber que hoje este projeto teve continuidade”, destacou o ex-gestor.

Já o prefeito da Cidade, Jailson Amorim, falou do trabalho que vem desenvolvendo ao longo deste período em que tem passado a frente do poder executiva e dedicado seu conhecimento para o crescimento e valorização da cidade.

“Nossa população é feita de um povo batalhador, que trabalha dia após dia e faz de Rodrigues Alves essa cidade que cresce cada vez mais. A festa vai continuar nos próximos dias e convido toda a população para estar juntos participando. Este momento é de muita emoção, pois a quase um ano venho administrando o município, e da forma que sempre sonhei. Esta ocasião está sendo marcada por momento ímpar em nosso município, pois foi apresentado o novo Piso Salarial Nacional da Educação e muitos outros benefícios para Rodrigues Alves.”, concluiu o gestor.

