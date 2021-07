A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado do Acre, continua desenvolvendo suas ações para aproveitar o período sem chuvas e aperfeiçoar as ruas, ramais e vilas do município.

Nesta semana, de 19 a 22 de julho, as equipes da secretaria de obras e infraestrutura estão empenhadas em várias ações em diversos pontos da cidade, como bairro Oscar Trovão, Comunidade Olivença, Ramal do São Luíz, Ramal do Escondido, Saboeiro e Miritizal. Nesses locais estão frentes de trabalho de terraplanem, recuperação, aterros, construção de bueiros, asfaltamento e tapa buraco.

O secretário de obras e infraestrutura Josinaldo Batista destacou a prefeitura está aproveitando o período de verão para levar as ações ao maior número de locais. “Estamos empenhados em desenvolver um bom trabalho para trazer cada vez mais melhorias para a nossa cidade”, frisou ele.

O grupo da secretaria de meio ambiente também está em constante atividade. As ações ocorrem nos bairros do Telégrafo, Floresta, Aeroporto Velho, Morro da Glória e Centro, com serviços de roçagem, capinação, rastelagem, pintura de meio fio e poda.

O secretário de meio ambiente Ygoor Neves pontuou que as ações vão deixar a cidade cada vez mais limpa e organizada.

“Nosso objetivo é manter a cidade mais limpa e agradável, tanto para os nossos moradores quanto também para a recebermos os turistas”, disse ele.

O prefeito Zequinha Lima endossou que a gestão está bastante empenhada nas ações, em busca de proporcionar melhores condições de acesso nas ruas, com vias limpas, aos cruzeirenses.

“Esse verão está sendo de muito trabalho, e vamos em frente, para melhorar as nossas ruas, ramais e vilas. Não podemos esquecer do apoio fundamental do Governo do Estado, através do Deracre, e agradeço em especial a pessoa do nosso governador Gladson Cameli. Quando trabalhamos juntos as coisas acontecem,” ressaltou Zequinha.

