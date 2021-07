Brasil 247 – Jair Bolsonaro voltou a ofender eleitores do ex-presidente Lula durante conversa com apoiadores no cercadinho, na saída do Palácio do Alvorada, nesta quinta-feira (22).

O ataque, gravado e divulgado por um canal simpatizante ao governo, foi quando um apoiador disse que Lula faria uma “jumenciata”, mas que “havia faltado jumento”. O bolsonarista se refere aos atos de Fora Bolsonaro, convocados para este sábado, dia 24 de julho, confirmando em mais de 200 cidades.

“Acho que jumento de duas pernas, eleitor dele, tem bastante”, endossou Bolsonaro. “Quem já passou pelo comando de certas pessoas vai pensar em voltar, [mas] porque esqueceu”, prosseguiu.

Em todas as pesquisas eleitorais recentes mostram que Bolsonaro pode ser derrotado pelo petista por uma larga margem em 2022. Com isso, Bolsonaro tem aumentado as críticas contra Lula ao longo dos últimos meses e afirmado que Lula só será presidente “na fraude” – na versão bolsonarista, isso seria garantido pelo atual sistema eleitoral de urnas eletrônicas.

O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

