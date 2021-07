Para comemorar os 20 anos de atuação no estado do Acre, a Defensoria Pública promove no dia 24 de julho a Cicleata Defensoria Solidária, ação que tem o objetivo de celebrar a data, promover uma ação de saúde e bem-estar e arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados a instituições parceiras.

O percurso de sete quilômetros, considerado de médio porte, a ser percorrido com pedalada moderada, terá início no Lago do Amor (entrada do Residencial Ipê) às 15 horas de sábado quando inicia o credenciamento e poderá ser feita a entrega dos alimentos.

Com saída prevista para 15h30, a cicleata percorrerá parte da avenida Dias Martins, entrará na Estrada Alberto Torres, em seguida pela rua Valdomiro Lopes (Conjunto Manoel Julião) e, finalmente, pela rua Maracanã/Otávio Rola em direção à Antônio da Rocha Viana contornando a rotatória do Horto Florestal.

“Queremos envolver toda a sociedade para participar da cicleata. O percurso é leve, com ritmo moderado. Todo e qualquer cidadão que tem uma bicicleta poderá participar. Aproveitamos esse passeio ciclístico pra desencadear essa ação social com a arrecadação dos alimentos”, explica a defensora-geral em exercício, Roberta Caminha.

O encerramento se dará no estacionamento da Defensoria Pública do Acre, onde os participantes receberão medalhas e kits com água, suco e frutas e participarão de sorteio de brindes. O apoio logístico do evento é de responsabilidade da AC Bikes. A Secretaria de Planejamento e Gestão e o Sesc também apoiam a cicleata.

Para se inscrever, o participante deve preencher o formulário disponível no site da Defensoria Pública pelo link www.defensoria.ac.def.br/inscricao.php até sexta-feira, 23, véspera do evento.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.